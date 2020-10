Bonomi (Confindustria), manca fiducia su politiche economiche. Governo dia rotta precisa.

AgenPress – “Siamo in un periodo complicato, le sorti del Paese dei prossimi venti anni le decideremo oggi. Tutti gli interventi di natura emergenziale non si sono trasformati in spesa ma c’è stata una propensione al risparmio. Questo vuol dire che manca un collante ossia la fiducia. In questo momento non c’è fiducia nelle politiche economiche messe in atto”.

Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell’assemblea di Anima a Milano. “Il nostro Paese deve fare i compiti a casa e non può aspettare solo che arrivi l’Europa. Bisogna sciogliere i nodi che hanno bloccato il Paese negli ultimi 25 anni. Parlo delle riforme, senza le quali – ha aggiunto – non riusciremo mai a scaricare a terra i provvedimenti che vengono fatti. La grande occasione non sono i 400 miliardi ma le riforme che possiamo fare. A noi interessa cambiare il nostro sistema e avere un Paese normale”.

“Con la crisi in atto abbiamo numeri da guerra che ci hanno portato indietro di 26 anni. In questo contesto o il governo dà una rotta ben precisa e condivisa su dove andare oppure all’approdo non arriveremo mai”, ha aggiunto. “Prima di tutto dobbiamo ribadire la nostra collocazione che è in Europa. E poi la centralità dell’industria per il nostro Paese. C’è il rimbalzo e quei numeri li sta facendo la manifattura italiana. I dati del quarto trimestre sono in rallentamento, per effetto della recrudescenza del covid. Un trimestre che non vediamo in modo positivo”.