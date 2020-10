FMI. Debito italiano nel 2020 cresce di quasi 30 punti. Dal 134% del 2019 al 161%

AgenPress – “Rispetto al 2019, il debito pubblico è previsto salire di quasi 30 punti percentuali in Italia, Giappone e Spagna, e di oltre 20 punti negli Stati Uniti”. Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale prevedendo per l’Italia un debito in aumento dal 134,8% del 2019 al 161,8% del 2020.

Il debito italiano è atteso restare sopra il 150% fino al 2025, mentre il deficit dopo il balzo del 2020 al 13% è previsto scendere al 6,2% nel 2021 per poi calare fino al 2,5% nel 2024 e 2025. Ecco di seguito una tabella che riporta l’andamento del debito e del deficit italiano.

Per il Giappone è previsto salire dal 238,0% dello scorso anno al 266,2% di quest’anno, mentre per la Spagna dal 95,5% al 123%. Il debito americano è stimato aumentare dal 108,7% al 131,2% del 2020.