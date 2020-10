Coronavirus. Campania, De Luca chiude le scuole. Stop matrimoni, comunioni e battesimi

AgenPress – Il governatore De Luca annuncia nuove misure: la più drastica è stata la chiusura delle scuole.

Stop a matrimoni, comunioni, battesimi e altre cerimonie e feste anche private (potranno partecipare solo i parenti). Per ristoranti e pub divieto di asporto dopo le 21. Sospese le attività dei circoli ludici e ricreativi. La decisione è arrivata a seguito dell’aumento dei nuovi contagi da Covid19 in Campania, che oggi hanno superato quota mille. Il presidente della Regione aveva già annunciato nuove misure restrittive in Campania se si fosse superato il tetto dei mille positivi al giorno.

A preoccupare non è solo l’aumento dei contagi in numeri assoluti, legato anche all’incremento del numero dei tamponi analizzati (in questi giorni si sono aggiunti anche quelli fatti nei centri privati), ma soprattutto l’aumento del tasso di positività.

Sono sospese le attività di circoli ludici e ricreativi.

È fatta raccomandazione agli Enti e Uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza.

A tutti gli esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21. Resta consentito il delivery senza limiti di orario.