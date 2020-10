AgenPress. Nelle ultime 24 ore in Italia i casi di contagio da coronavirus sono 8.804 (ieri 7.332). Purtroppo raddoppiano le vittime 83 contro le 43 del giorno precedente.

Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva, sono 586,+47 rispetto al giorno precedente. 2.067 nuovi casi in Lombardia, 1.127 in Campania, 1.033 in Piemonte.

E’ quanto comunica, in una nota, il Ministero della Salute.