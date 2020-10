Morte Jole Santelli. Labate (Corriere), il sorriso e il coraggio nella lotta contro il tumore

AgenPress – «La vita a volte è una sorpresa e io vivo per fare il presidente della Regione Calabria, adesso».

Di quanto possa essere sorprendente quella vita che si è spenta qualche ora fa, a poco più di cinquant’anni, Jole Santelli parlava con un sorriso che non aveva nulla di amaro o malinconico, senza venature di tristezza, senza che gli ignari della malattia con cui combatteva da anni potessero neanche lontanamente immaginare o sospettare. Sorrideva e basta, come sorride chi non deve fare i conti con la sabbia che viene giù dalla clessidra ma davanti ha tutto il tempo che si merita”