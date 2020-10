Mps: condannati a 6 anni Alessandro Profumo e Fabrizio Viola

AgenPress. La giustizia ha fatto il suo corso, e i risparmiatori di Mps hanno visto riconosciute le proprie ragioni. Lo afferma il Codacons, commentando la sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato a sei anni di reclusione l’ex presidente di Mps Alessandro Profumo e l’ex AD Fabrizio Viola al termine del processo di primo grado per falso in bilancio e aggiotaggio in relazione ai derivati Santorini e Alexandria.

Finalmente i piccoli azionisti della banca senese potranno ottenere il risarcimento del danno subito per le perdite economiche causate da operazioni ritenute illegittime dal tribunale.

Una sentenza che spiana la strada ai risarcimenti per tutti gli altri procedimenti in corso in Italia che vedono coinvolti piccoli risparmiatori contro grandi banche che hanno agito in spregio delle leggi vigenti, cagionando perdite per miliardi di euro – conclude il Codacons.