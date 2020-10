Covid, Nappi (Lega) “De Luca non sa più che pesci prendere, sprecati mesi”

AgenPress. “De Luca non sa più che pesci prendere. A poche ore dall’emanazione della sua ordinanza, fa dietrofront su nidi e scuole dell’infanzia, smentendo anche se stesso. Ha sprecato mesi a non fare nulla, se non impegnarsi nei soliti show mediatici, e ora le conseguenze le pagano i campani. Addirittura si è convinto che governare comporti dare giudizi morali sulle feste.

No caro De Luca, per governare, serve solo un po’ di serietà, se non è chiedere troppo. Voleva salvare l’onore, ha perso anche la faccia”.

Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere della Lega alla Regione Campania.