Baldassarre (Lega), Conte ammette ciò che Lega ripete da mesi, Mes sanitario è presa in giro

AgenPress. “Ieri sera Conte ha finalmente ammesso ciò che come Lega ripetiamo da mesi: il Mes è solo un prestito, inutile al miglioramento della situazione sanitaria e negativo dal punto di vista economico. Un debito che dovrà essere ripagato a suon di tasse dai cittadini, al contrario di quanto avviene con il normale debito pubblico che può essere semplicemente rinnovato.

Dopo mesi in cui lo diciamo, alla fine sembra che addirittura Conte sia riuscito a comprendere l’inutilità e la dannosità per l’Italia di chiedere in prestito soldi da un fondo privato con sede in Lussemburgo. Quello che serve adesso è investire massicciamente nel sistema sanitario, sia per la lotta al Covid-19, sia per trattare tutte le altre patologie che in questi mesi sono state quasi messe da parte. Bisogna lavorare tutti assieme per tutelare la salute dei cittadini, magari sperando che si decida finalmente a fare anche il bene degli italiani.”

Sono le parole di Simona Baldassarre, medico ed europarlamentare della Lega.