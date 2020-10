Covid: Librandi a Fontana, coprifuoco simbolico? Semmai simbolo di una Regione struzzo

AgenPress. “Il coprifuoco è solo simbolico e non avrà conseguenze economiche, come dice il presidente Fontana? Allora a che serve? Siamo in una pandemia e ci concediamo il lusso di misure simboliche?

La verità è che questa misura è fatta da incompetenti che mostrano con i fatti la loro inadeguatezza a governare. Spiace che i sindaci delle principali città si mettano in scia di Fontana e della Lega. Peraltro quella stessa Lega che a livello nazionale fa le manifestazioni fintamente libertarie contro le mascherine.

La regione Lombardia ha avuto mesi per prevenire una seconda ondata, per programmare le misure di sicurezza necessarie, per irrobustire la sua sanità. Il coprifuoco ha di simbolico solo una cosa: è il simbolo di una regione che ha scelto di mettere la testa sotto la sabbia come uno struzzo, anziché mostrare la sua forza e la sua responsabilità da motore produttivo e industriale d’Italia e d’Europa.”

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).