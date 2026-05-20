Unione Cristiana: Consiglio Direttivo a Roma. Focus su formazione politica e proposta di legge sulla Sovranità Monetaria

AgenPress. Si è tenuto oggi presso la Sede Nazionale di Roma il consueto Consiglio Direttivo mensile di Unione Cristiana, alla presenza del Segretario Politico e Presidente, Senatore Domenico Scilipoti Isgrò.

Aprendo i lavori, il Segretario ha evidenziato la costante crescita del Partito e la buona partecipazione degli iscritti, segnale di un impegno diffuso sui territori.

Nel suo intervento, il Segretario ha posto l’accento sui prossimi appuntamenti pubblici. In particolare, sono state annunciate le due giornate di “Formazione Politica” in programma in Sicilia il 20 e 21 giugno 2026. La location sarà comunicata a breve.

Si tratterà di due giornate full immersion dedicate alla formazione di una nuova classe politica capace di governare secondo equità e giustizia. L’azione sociale, ha sottolineato Scilipoti Isgrò, deve fondarsi su discernimento e sapienza, qualità spiritualmente elevate e qualificanti per chi assume responsabilità pubbliche.

Parte centrale dell’incontro è stata la presentazione di una Proposta di Legge sulla Sovranità Monetaria, ritenuta strumento necessario per garantire maggiore stabilità economica al Paese e difendere gli interessi dei cittadini e delle imprese italiane.

I lavori sono proseguiti con gli interventi dei Dirigenti Nazionali, ciascuno in merito al proprio mandato. È emersa con forza la necessità operativa di fare squadra, componendo le singolarità per rendere il Gruppo Dirigente sempre più coeso e operativo.

Unione Cristiana conferma così il proprio impegno a costruire una politica di servizio, radicata nei valori cristiani e orientata al bene comune.