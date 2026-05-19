Casa: De Poli (Udc), “Bene il Ddl sfratti, ora riforma organica per aumentare offerta abitativa”

AgenPress. “Il diritto alla casa è una questione sociale centrale e riguarda oggi soprattutto quel ceto medio che troppo spesso resta escluso sia dall’edilizia popolare sia dalla possibilità di sostenere affitti o mutui sempre più elevati”.

Lo afferma il senatore e segretario nazionale Udc Antonio De Poli.

“Condividiamo l’obiettivo indicato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di garantire tempi più certi e rapidi per il rilascio degli immobili. Tutelare i proprietari significa anche aumentare la fiducia nel mercato delle locazioni e favorire una maggiore disponibilità di case in affitto”, aggiunge.

“L’Italia ha oggi milioni di immobili sfitti e uno dei motivi principali è proprio la mancanza di garanzie e tempi certi per chi affitta. Per questo l’Udc ha presentato il Ddl 774 sulla riforma degli sfratti, con misure che puntano a rendere più rapide le procedure di rilascio e a riportare sul mercato migliaia di abitazioni oggi inutilizzate”.

“L’Udc sta lavorando con convinzione anche sul Piano casa attraverso ulteriori proposte legislative che intervengono su aspetti concreti: tempi degli sfratti, per dare certezza ai proprietari; fiscalità, per rendere più chiara e stabile la cedolare secca; mercato, per rimettere in circolo immobili oggi inutilizzati e sostenere il commercio di prossimità. Senza casa non c’è futuro”. Conclude De Poli.