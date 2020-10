Ue, Campomenosi/Zanni (Lega), M5s spaccato, maggioranza divisa e sempre più allo sbando

AgenPress. “Prima M5s e Pd che votano divisi sul Mes al Parlamento Europeo, poi il Movimento 5 Stelle che si spacca nel voto sulla Politica Agricola Comune dell’Ue.

Sono sempre più allo sbando e lacerati, anche al loro interno, continuano a litigare sulle questioni più rilevanti per il Paese e per l’Europa, uniti solo dalla difesa delle poltrone per timore della Lega e di Salvini.

Sprecano tempo in maniera irresponsabile mentre il Paese non ha più tempo da perdere, e si confermano ogni giorno sempre più incapaci di dare risposte ai cittadini e di difendere gli interessi degli italiani in Ue: e questa sarebbe la maggioranza che vorrebbe governare l’Italia?”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Campomenosi, capo delegazione Lega, e Marco Zanni, presidente gruppo ID.