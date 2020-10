Dpcm, Grant (Lega), Governo scollegato con esigenze italiani, penalizza imprese e famiglie

AgenPress. “Il nuovo Dpcm non fa altro che penalizzare le imprese e le famiglie italiane. Ristoranti, bar, cinema, teatri, scuole, centri sportivi chiusi e poi abbiamo metropolitane e bus stracolmi. Il Governo sta letteralmente distruggendo le aziende italiane, che sono il vero motore dell’economia nazionale.

Gli imprenditori hanno investito tantissimi soldi per adeguarsi ai protocolli di sicurezza governativi, e ora si vedono nuovamente limitate o chiuse le proprie attività. Ci sono interi comparti in ginocchio, a cui sono promessi ‘ristori’, ma poi nei fatti non arriva neppure la cassa integrazione.

Il Governo appare totalmente scollegato con le esigenze primarie dei cittadini. Servono interventi mirati per riattivare la politica industriale e per generare nuovi posti di lavoro, non si può e non si deve lasciare nessuno indietro”.

Lo afferma Valentino Grant, europarlamentare della Lega.