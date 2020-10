Dpcm, Santanchè (FDI): “Prima è stato chiesto di investire in sicurezza, ora aziende e imprenditori vengono accusati di essere i responsabili dei contagi”

AgenPress. “Le decisioni prese nel nuovo DPCM non fanno che certificare il fallimento delle azioni intraprese da questo Governo. Anziché ammettere le proprie colpe, Conte e i suoi scaricano su intere filiere produttive le responsabilità per le chiusure imposte.

È stato chiesto agli imprenditori e alle aziende di investire per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, e dopo che lo hanno fatto gli viene detto che devono abbassare le serrande perché sono loro i responsabili dell’aumento dei contagi.

È l’ennesima dimostrazione di come questo esecutivo sia incapace di governare. Unica via di salvezza per il Paese e’ che questo governo vada a casa”.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè.