L’opinione di Roberto Napoletano. Pandemonium

AgenPress – Fermatevi tutti, se potete. Quanto tempo avrà sottratto al suo lavoro da ministro della Sanità della Repubblica italiana, Roberto Speranza, per scrivere un libro come un Burioni qualsiasi nel pieno della più grande crisi sanitaria della storia recente, magari per compiacersi anche un po’ dimostrando di non avere capito proprio nulla? Come la mettiamo, ministro Speranza, con il primo dei suoi qualificati consulenti, Ricciardi, che dice come se nulla fosse che nella prima fase sono sfuggiti 700 mila sintomatici e che ora bisogna chiudere Milano e Napoli di fatto dichiarando a parole sue, non di altri, che non si è fatto nulla per prevenire e che comunque lui non c’era, e se c’era non vedeva? Figuriamoci se c’era allora il saggista Speranza impegnato a scrivere la sua opera di cui è stata improvvisamente posticipata l’uscita!

