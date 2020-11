Vaccino, Gianfranco Librandi (IV): farsi trovare pronti per non restare indietro

AgenPress. “Dobbiamo assolutamente preparare l’Italia alla svolta più importante, la distribuzione del vaccino anti-Covid. Se non ci attrezzeremo, rischieremo di restare indietro mesi: sarebbero mesi di ritardo irresponsabile e drammatico rispetto ai partner commerciali ed economici del nostro Paese, ma soprattutto irresponsabile per la salute di milioni di nostri cittadini.

Su questo invitiamo il governo a darsi una sveglia, in primis lo diciamo al premier Conte e al ministro della Salute Speranza: o noi predisponiamo subito l’intero sistema sanitario nazionale e lo rendiamo capace di procedere alla distribuzione del vaccino a 60 milioni di residenti in Italia o rischieremo di far passare colpevolmente il tempo, durante i quali continueremo a danneggiare l’economia con misure restrittive anziché poter ripartire velocemente.

La nuova finestra di opportunità è lavorare fin da oggi alla messa a punto di una macchina che permetta appena possibile la distribuzione di decine di milioni di dosi di vaccino. Il tempo è adesso, questa è l’urgenza nazionale”.

