Usa 2020. Biden, “stiamo sulla strada per vincere”. Trump, “stanno tentando di rubarci la vittoria”

Agenpress – L’America è andata a dormire senza un presidente, ci vorranno forse giorni perché si arrivi a un risultato finale nella sfida tra Donald Trump e Joe Biden.

“Siamo sulla strada per vincere queste elezioni”, ha detto Joe Biden, dicendosi “ottimista sul risultato. Non spetta a me o a Trump decidere chi ha vinto queste elezioni. Spetta a voi, spetta al popolo. Mia nonna mi diceva sempre ‘Forza, mantieni la fede’. E io lo dico a voi: mantenete la fede. Dobbiamo essere pazienti e aspettare che tutti i voti vengano contati”.

Trump invece parla di “grande vittoria”. “Eravamo pronti a celebrare un grande successo ma la nostra vittoria è stata improvvisamente sospesa”.

“C’è un gruppo molto triste di persone che sta cercando di togliere il voto a milioni di elettori di Trump. “Andremo alla Corte Suprema, questa è una frode per gli americani, e un imbarazzo per il Paese”, ha aggiunto commentando gli sviluppi della notte elettorale con il conteggio dei voti che andrà avanti per giorni in alcuni stati.

“Questa è una frode, è un imbarazzo per il paese. Eravamo pronti a vincere questa elezione e sinceramente ritengo che l’abbiamo vinta. Andremo alla Corte Suprema. Non vogliamo che vengano trovate delle urne e siano aggiunte alla lista”.