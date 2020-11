Antitrus: non solo PagoPA per il pagamento alle Amministrazioni Pubbliche

AgenPress. Il Codacons condivide l’allarme lanciato dall’Antitrust in merito al sistema PagoPa per i pagamenti in favore della P.A..

L’obbligo di utilizzo esclusivo della piattaforma PagoPA ha creato confusione tra i cittadini, rendendo più difficili i pagamenti e danneggiando alcune specifiche categorie come gli anziani, che hanno meno dimestichezza con tali strumenti digitali – spiega il Codacons – Non è possibile che le amministrazioni limitino al solo sistema del PagoPa i versamenti di tasse e tributi, come nel caso della Tari, perché al contrario al contribuente deve essere assicurata la possibilità di scegliere il sistema di pagamento che preferisce, sulla base delle proprie esigenze e dell’economicità del servizio.

Per tale motivo il Codacons chiede di ampliare le modalità di pagamento che i cittadini possono utilizzare per i versamenti in favore della P.A., azzerando i costi e le commissioni a loro carico che pesano su ogni singola operazione.