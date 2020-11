Scuola, Daniela Santanchè (FDI): Azzolina, rimandata (un’altra volta)

AgenPress. “La ministra Azzolina dice a gran voce di voler gli studenti in classe, ma in pratica non fa assolutamente nulla per far sì che ciò accada!

Nonostante abbia avuto mesi interi per programmare nei dettagli il rientro a scuola di ragazzi e docenti, si è fatta trovare impreparata (un altra volta), anziché andare avanti, torniamo indietro, con i ragazzi degli istituti superiori a seguire la didattica a distanza, e non tutti hanno i mezzi e le connessioni adeguate per farlo, mi domando quando la ministra pentastellata, e tutto il Governo inizino a fare le cose per bene, senza lasciare indietro nessuno.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).