Scuola, Giacomo Portas (Moderati): Dad per migliaia di ragazzi, ma non tutti hanno i mezzi necessari

AgenPress. “Migliaia di ragazzi degli istituti superiori riprenderanno con la didattica a distanza, cosa che -secondo la Ministra Azzolina- hanno cercato di evitare in ogni modo; mi domando facendo cosa però?!

Il problema è che non tutti i ragazzi hanno i mezzi adatti per poter studiare online, ergo, molti rimarranno indietro. In momenti di emergenza è giusto utilizzarla, ma prima di farlo bisognerebbe mettere tutti in condizioni di non essere messi da parte! La ministra pentastellata, bocciata per l’ennesima volta!”

Lo dichiara Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva).