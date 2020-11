Roberto Mancini positivo al Coronavirus

AgenPress. L’allenatore della Nazionale è positivo al Covid-19 è asintomatico e si trova già in isolamento nella propria abitazione a Roma. Il suo posto in panchina sarò preso da Alberico Evani, suo vice.

La Nazionale azzurra dovrà giocare tre partite. Contro l’Estonia l’11 novembre (amichevole), poi le ultime due gare del girone di Nations League contro Polonia (15/11) e Bosnia Erzegovina (18/11).

Contro l’Estonia Roberto Mancini sicuramente non sarà in panchina, per le altre si vedrà in base ai tamponi che effettuerà nei prossimi giorni.