Usa 2020. Biden presidente. Kamala Harris prima donna di colore ad essere Vice Presidente

AgenPress – Mentre Kamala Harris ha fatto la storia come la prima donna di colore ad essere Vice Presidente, Dana Bash della CNN ha commentato le donne di colore che finalmente vedono rappresentanza: “Il Partito Democratico è stato vivo sulle spalle – e attraverso il duro lavoro delle – donne nere per molti, molti anni, e ora, finalmente vedono la rappresentanza. E questa è una cosa enorme”, ha detto. “100 anni fa, quest’anno, le donne hanno ottenuto il diritto di voto. 55 anni fa quest’anno, ai neri americani è stato detto che poteva essere più facile per loro votare con il Voting Rights Act. Questo è stato dopo così tanto spargimento di sangue, così tante proteste. , e ora, dopo tutto quel tempo, una donna nera ha fatto la storia “.

Abby Phillip della CNN ha commentato ciò che questo momento rappresenta per milioni di persone in questo paese:

“Il suo percorso fino a questo momento, credo, è abbastanza anticonvenzionale. È stata una delle prime grandi candidate ad abbandonare il campo democratico, ma era qualcuno che, credo, nel Partito credeva sempre di avere così tante promesse”, ha detto. disse. “Uno dei ruoli che interpreterà per Joe Biden è aiutarlo a colmare il divario tra Joe Biden che è stato a Washington per decenni e decenni, la vecchia guardia, l’uomo bianco di 70 anni, con la parte più giovane della festa che si sta arrampicando per essere ascoltati. Si sentono come se il loro futuro fosse in pericolo, specialmente dopo gli ultimi quattro anni. E penso che molti di loro stiano cercando di dare voce a Kamala Harris “.