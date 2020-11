Mollicone (FdI): “Erogazione voucher banda larga tardiva, rischio sospensiva”

AgenPress. “L’erogazione dei voucher per la connettività delle famiglie a basso reddito arriva in ritardo rispetto le necessità emergenziali, in particolare per garantire il diritto alla connessione dei più giovani obbligati alla didattica a distanza.

Fratelli d’Italia ha chiesto, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, fondi straordinari per garantire a tutti connessione e dispositivi elettronici – afferma il responsabile Innovazione di FDI, deputato Federico Mollicone – inoltre, l’impostazione dell’erogazione del voucher rischia di essere distorsiva del mercato e grava un’eventuale sospensiva ad opera del Tar del Lazio.

Il ministro Pisano, in qualità di presidente del Comitato Banda Ultra Larga, riconosca il fallimento delle proprie politiche.”