Nazione Sicura by Remind. Dario Biggi: “puntiamo su innovazione e intelligenza artificiale come risorsa, non minaccia”

AgenPress. Giovedì 8 maggio 2025 si è svolta presso a Roma l’iniziativa “Nazione Sicura” by Remind – Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi della Nazione.

Una giornata di dialogo e riflessione che ha visto la partecipazione congiunta di rappresentanti del Governo, del Parlamento, delle Istituzioni, del mondo imprenditoriale e professionale. Al centro del dibattito, il tema della sicurezza come pilastro della libertà, della crescita economica, sociale e culturale nonché come valore strategico da salvaguardare in tutte le sue forme. Un approccio trasversale e integrato che ha tracciato nuove prospettive per affrontare le sfide del presente e del futuro, con l’obiettivo comune di rafforzare la coesione del Sistema Italia attraverso una sinergia operativa tra pubblico e privato.

Tra gli illustri relatori anche Dario Biggi, Sg Confederazione Conquadri che ha così dichiarato: “Nasce una nuova confederazione per rinnovare il sindacato e la politica sindacale: la Confederazione Nazionale dei Quadri e delle Altre Professionalità. Tutela esclusivamente i quadri, risorse strategiche per imprese e Paese, spesso invisibili e senza rappresentanza sindacale autonoma. Superiamo ideologie e ambiguità dei sindacati tradizionali e delle associazioni dirigenziali, politicizzate o in conflitto d’interesse. I quadri non sono rappresentati né dalla base né dai dirigenti, eppure sono fondamentali, come la classe media che sta scomparendo. Parliamo di 7 milioni di persone, tra cui 100.000 farmacisti iscritti all’Ordine. Valorizziamo competenze e meritocrazia, senza legami politici. Creiamo federazioni, siamo già presenti in Poste Italiane, nella scuola (DSGA), e nel mondo farmaceutico con “Farmacisti Professional”. Offriamo servizi: welfare, polizze sanitarie, app sanitarie, medicina h24, consulenze pensionistiche e sconti sanitari. Superiamo dualismi tra titolari e collaboratori. Lo sciopero è uno strumento superato: puntiamo su innovazione e intelligenza artificiale come risorsa, non minaccia. Non siamo un sindacato, ma un’associazione che propone servizi e soluzioni. Vogliamo collaborazione tra farmacie, laboratori e professionisti sanitari per dare risposte concrete ai cittadini. Una vera associazione professionale, autonoma e moderna, al servizio di chi garantisce ogni giorno i settori essenziali del Paese.”

Ha concluso i lavori il Cavaliere di Gran Croce e Presidente di Remind Paolo Crisafi: “Nel dibattito pubblico si è talvolta frainteso il rapporto tra sicurezza e libertà, come se fossero in contrapposizione. In realtà, in una democrazia solida, la sicurezza non è una limitazione delle libertà, ma la sua condizione necessaria. Essere sicuri significa poter vivere, lavorare, transitare, comunicare e crescere senza timori, in un contesto stabile e giusto. La sicurezza, nelle sue molteplici forme è ciò che rende possibile l’esercizio pieno delle libertà individuali e collettive. Con ‘Nazione Sicura by Remind’, vogliamo promuovere una visione moderna, concreta e costruttiva della sicurezza: come garanzia di diritti e opportunità. Solo un’Italia più sicura può essere davvero un’Italia più libera”.