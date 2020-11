Sen. Modena (FI): “5000 magistrati onorari e di Pace sottoposti a condizioni di discriminazione”

Lettera al Ministro della Giustizia affinché applichi la sentenza della Corte Ue che riconosce i giudici di pace e onorari come lavoratori" che hanno gli stessi diritti degli altri

AgenPress. “Oggi la Presidente della Commissione per le Petizioni dell’Europarlamento Dolores Montserrat, è intervenuta a difesa dei Giudici onorari e di Pace Italiani, annunciando una lettera al Ministro della Giustizia affinché applichi la sentenza della Corte Ue che riconosce i giudici di pace e onorari come lavoratori” che hanno gli stessi diritti degli altri – lo afferma a Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia e membro della Commissione giustizia – si tratta di circa 5000 magistrati onorari e di Pace sottoposti a condizioni di discriminazione poichè la interpretazione italiana ancora li penalizza, lasciandoli senza la tutela previdenziale e assistenziale.

Il dibattito all’Europarlmento è solo l’ultimo degli allarmi lanciati per questa categoria, funzionale al lavoro ordinario della Giustizia Italiana -aggiunge l’esponente forzista- è necessario che anche nei prossimi provvedimenti che il Parlamento andrà ad affrontare, a cominciare dai decreti cd “Ristori 1 e 2″ , per garantire le necessarie misure di sostegno ai magistrati onorari.

La tematica è stata affrontata anche oggi in Senato, in Commissione Giustizia, che deve dare il parere per le Commissioni V e VI, conclude la senatrice Modena”.