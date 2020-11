Tlc, Bergamini (FI) “Contro strapotere algoritmi serve Organizzazione mondiale Intelligenza Artificiale”

AgenPress. “L’Intelligenza Artificiale è una grandissima opportunità di sviluppo digitale e ammodernamento ma, in assenza di un sistema normativo condiviso a livello globale, presenta fortissimi rischi che riguardano anche la manipolazione dei dati personali. Un far west degli algoritmi di cui beneficeranno gli Ott, che di fatto, in virtù della loro capacità economica e di sviluppo, sono sovraordinati persino ai singoli Stati.

Per questo motivo, bisogna accelerare su una governance democratica e così come esiste l’Organizzazione mondiale del commercio (WTO), ci dovrebbe essere un’organizzazione mondiale dell’Intelligenza artificiale che promuova delle linee guida in grado di arginare lo strapotere degli algoritmi e mettere al riparo le democrazie occidentali”.

Così Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Trasporti alla Camera, nel corso delle audizioni in commissione Tlc della Camera nell’ambito dell’esame degli Atti Ue ‘Libro bianco sull’Intelligenza Artificiale’.