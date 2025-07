AgenPress. Robot umanoidi alimentati dall’intelligenza artificiale si sono affrontati in una partita di calcio 3 contro 3 a Pechino, in anteprima per i prossimi Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi che inizieranno ad agosto nella capitale cinese.

I robot erano completamente autonomi e persino progettati per rialzarsi da soli dopo una caduta, ma alcuni hanno dovuto comunque essere aiutati a uscire dal campo in barella.