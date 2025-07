FiberCop: ad Anzio prosegue la posa della nuova rete in fibra ottica

AgenPress. FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, prosegue, in sinergia con l’Amministrazione comunale, nel lavoro di potenziamento della rete internet in fibra ottica nel territorio di Anzio. I lavori per la realizzazione della nuova rete a banda ultralarga hanno già coinvolto diverse aree del territorio comunale, con l’obiettivo di rendere progressivamente disponibili collegamenti ultraveloci.

Il progetto, interamente finanziato da FiberCop, porterà la fibra ottica direttamente nelle abitazioni. La connessione disponibile raggiungerà una velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo e nei prossimi mesi arriverà fino a 10 Gigabit al secondo.

Il territorio di Anzio avrà un’infrastruttura che consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.

“Prendiamo atto dell’investimento che migliorerà le infrastrutture digitali della nostra città – afferma il sindaco, Aurelio Lo Fazio –. Sono evidenti i vantaggi che possono derivare dall’installazione della fibra, ma porremo comunque la massima attenzione all’esecuzione delle opere e al ripristino delle strade che saranno interessate dalle operazioni di posa, al fine di garantire al minimo il disagio per i cittadini e la migliore qualità della riparazione del manto stradale”.

“FiberCop continua a investire nella trasformazione digitale del Paese, promuovendo l’adozione della fibra ottica e facilitando l’accesso a servizi avanzati in tutto il territorio – dichiara Francesca Petriacci, Responsabile Operations Area Centro di FiberCop –. La disponibilità di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale”.

I lavori in programma

In particolare, gli interventi stanno coinvolgendo adesso le zone di Lido dei Pini e Lavinio fino a interessare, nel corso del 2026, la maggior parte del territorio comunale.

Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti, anche nell’ambito dell’illuminazione pubblica. I lavori di scavo, dove necessari, saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale. FiberCop opererà in collaborazione con l’Amministrazione comunale per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete.

I cittadini possono verificare la copertura del servizio presso il proprio operatore telefonico e richiederne l’attivazione per beneficiare fin da subito delle prestazioni della nuova rete.