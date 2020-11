Ue, Baldassarre (Lega): Gentiloni dica la verità. Non avremo né tutela dell’emergenza né rilancio economico

AgenPress. “Gli annunci di Gentiloni sono altisonanti. Parla di un ‘accordo politico ambizioso tra Parlamento e Consiglio a cui è legato il Recovery Fund, accanto al Next Generation Ue’, ma in realtà ciò si traduce solo in ulteriori ritardi, freni, burocrazia e nuovi vincoli che condizioneranno l’utilizzo dei fondi, secondo i voleri ideologici di Bruxelles.

Il Commissario europeo all’economia chiede agli Stati di ‘conciliare emergenza e rilancio economico’, ma avverte che ‘non bisogna esagerare nelle spese straordinarie per far fronte all’emergenza’.

In pratica, non avremo né la salvaguardia dell’emergenza, né il rilancio economico che ci vogliono far credere. Afferma che al momento sono pervenuti solo 6 piani nazionali, tre completi e tre no. Come dire studiate, studiate che i professori bocciano. I cittadini d’Europa non si facciano troppe illusioni: non ci sono i soldi per questa nuova fase della pandemia. E quelli previsti arriveranno solo a partire dalla prossima primavera. E se le cose andranno male sarà colpa ovviamente dei sovranisti.

Le famiglie, i lavoratori, le aziende italiane non possono più aspettare. Hanno bisogno di risposte concrete subito: riuscirà l’Ue, da qui al voto in Plenaria, a correggere il tiro, anziché rimangiarsi le aperture promesse?”

Sono le parole di Simona Baldassarre, Eurodeputata della Lega.