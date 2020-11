Mollicone (FdI): “Aprire i musei per alcuni mesi con ingresso gratuito”

AgenPress. “Aderiamo all’appello di Settis sull’apertura di tutti i musei con ingresso gratuito per tutti per alcuni mesi, contingentando severamente le visite, coprendo i costi con il Recovery fund.

La cultura può contribuire ad allievare i danni psicologici del lockdown, come le medicine. Per questo, da sempre proponiamo la detrazione fiscale del consumo culturale e lo riproporremo in legge di bilancio – afferma il capogruppo di FDI in commissione Cultura, deputato Federico Mollicone – .

La cultura è un servizio pubblico che può essere svolto in sicurezza. I servizi possono rimanere aperti: come abbiamo visto per i teatri, è stato riscontrato un solo caso di contagio in mesi di aperture.”