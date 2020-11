L’ opinione di Roberto Napoletano. Pandemia burocratica

Abbiamo messo sulla carta 120 miliardi a sostegno dell’economia cumulando deficit e debito senza precedenti, ma non bastano a ritrovare la fiducia. Sapete perché? Non abbiamo una macchina pubblica capace di fare cose semplici, dare in tempo reale i risarcimenti dovuti a chi si è visto chiudere le proprie attività. Queste incapacità si esprimono nel caso Calabria e ne fanno una questione nazionale: lo Stato deve saper scegliere i suoi uomini e proteggerli e ogni confronto sull’efficienza va fatto a parità di risorse. Tutto ciò che non hanno fatto o si sono dimenticati di fare Speranza e Arcuri

AgenPress – Siamo al quinto scostamento di bilancio. Siamo pronti a mettere sul piatto altri 15/20 miliardi. Abbiamo messo sulla carta 120 miliardi a sostegno dell’economia cumulando deficit e debito senza precedenti, ma non bastano a ritrovare la fiducia perché il sentimento prevalente è viceversa una sfiducia contagiosa che fa prevedere un numero di morti in economia superiore a quelli causati dalla Pandemia. Sapete perché? Purtroppo, la risposta non è difficile: non abbiamo una macchina pubblica capace di fare cose semplici, dare in tempo reale i risarcimenti dovuti a chi si è visto chiudere le proprie attività.

In aggiunta ci ritroviamo tra i piedi una burocrazia bancaria che si autoloda in pubblico provocando irritazione in chi ascolta e sa che la realtà è tutt’altra perché ogni azione procede a rilento, arrivano sempre prima gli amici degli amici.

