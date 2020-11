Manovra, vale 38 mld. Fondi per aumento stipendi di medici e infermieri. Ecco le novità

AgenPress – Arriva una prima bozza dell’articolato della Legge di Bilancio per il 2021 ed è subito maxi-manovra: il testo, non ancora definitivo, prevede infatti 243 articoli, suddivisi in 21 capitoli, dal fisco alla sanità, dal lavoro e famiglia al recovery fund.

La manovra secondo quanto si apprende, vale 37,9 miliardi. Tra le voci principali il rinnovo della Cig per oltre 5 miliardi e il nuovo fondo anti-Covid da 4 miliardi.