Martino (FI): Il Governo non si faccia trovare impreparato, metta solide basi per la ripresa economica

AgenPress. “Sicuramente arriverà la fine di questa emergenza sanitaria, ma oltre a prendere serie precauzioni e decisioni su come affrontare questa seconda ondata di contagi, bisognerebbe iniziare a mettere delle solide basi per non farci trovare impreparati quando tutto questo sarà finito!

La nostra economia sta attraversando un periodo molto delicato, troppe aziende, fabbriche, piccoli commercianti lavoratori ed operai hanno perso tutto, i fondi e gli aiuti promessi dallo Stato purtroppo oltre a non essere sufficienti non sono stati ricevuti da tutti, spero questo Governo non si faccia trovare impreparato così come ci ha abituato, non perda tempo.”

Lo dichiara l’On. Antonio Martino (Forza Italia).