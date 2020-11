L’ opinione di Roberto Napoletano. Il senso dello Stato non c’è più

Sta emergendo una incapacità strutturale di fare fronte alla situazione. Si fa un deficit sempre più grande e non arrivano né i medici né le terapie intensive che mancano, né i risarcimenti dovuti a persone e imprese in tempo reale. La gestione commissariale ministeriale in Calabria è un monumento alla crisi strutturale dello Stato ma né ministro né commissario si degnano di chiedere almeno scusa. Bisogna trovare il coraggio di scegliere figure competenti prima di tutto e di provata indipendenza, e ancora meglio se sono calabresi. Scelti tra coloro che hanno fatto bene in casa o tra i tanti cervelli che si sono coperti di gloria in giro per il mondo nell’amministrazione sanitaria e nella scienza

AgenPress. Uscire dal Paese Arlecchino con un nuovo patto tra maggioranza e opposizione per rifare lo Stato. Risarcire con generosità chi rischia di fallire per colpe non sue invece di dare poco a tutti indistintamente.

Provare a contenere l’inevitabile deriva della protesta sociale in un quadro generale sempre più sfilacciato e diseguale. Potremmo prendere esempio dall’Alto Adige che ha dichiarato la zona rossa prima di tutti in assoluta solitudine e in piena consapevolezza.

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravoce-dellitalia/gli-editoriali/2020/11/14/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-il-senso-dello-stato-non-ce-piu/