Pezeshkian: “Il tentativo degli Stati Uniti di costringere l’Iran alla capitolazione non è altro che un’illusione”

AgenPress. “L’Iran ha sempre rispettato i propri impegni e ha esplorato ogni strada possibile per prevenire la guerra”, ha dichiarato oggi il presidente della Repubblica islamica, Masoud Pezeshkian.

Allo stesso tempo, ha criticato il governo statunitense per aver minacciato di lanciare attacchi ancora più duri contro l’Iran se Teheran non raggiungerà un accordo che Washington approverà. Come afferma in un post su Platform X, il tentativo degli Stati Uniti di costringere l’Iran alla capitolazione “non è altro che un’illusione”.

“Il rispetto reciproco in diplomazia è molto più saggio, sicuro e sostenibile della guerra”, sottolinea Pezeshkian.