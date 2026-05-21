Kaia Kallas: “Il comportamento del ministro israeliano Ben Gvir è indegno”

AgenPress. Kaia Kallas, responsabile della politica estera dell’Unione Europea, ha criticato il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir, per il suo comportamento nei confronti degli attivisti arrestati sulla flottiglia diretta a Gaza.

In un video da lui diffuso, si vede Ben-Gvir deridere gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena.

“Il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia Global Sumud, compresi i cittadini dell’UE, è stato umiliante e inaccettabile”, ha dichiarato Kallas. “Il comportamento del ministro israeliano Ben Gvir è indegno di chiunque ricopra una carica pubblica in una democrazia”, ​​ha sottolineato.