Forte scossa di terremoto poco dopo l’alba a Napoli

AgenPress. Una forte scossa di terremoto ha svegliato all’alba migliaia di cittadini a Napoli e nell’area occidentale della città. Il sisma è stato registrato alle 5.51 ed è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri del capoluogo campano, oltre che nei comuni dei Campi Flegrei.

La terra ha tremato questa mattina vicino Napoli. Forte terremoto di magnitudo 4.4, alle ore 5.50, nell’area dei Campi Flegrei. Lo riporta l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Secondo le prime informazioni, la scossa ha provocato momenti di forte apprensione tra la popolazione. Molti residenti sono scesi in strada subito dopo il terremoto, soprattutto nelle zone di Fuorigrotta, Bagnoli e Pozzuoli, dove il fenomeno è stato percepito con maggiore intensità.

Le vibrazioni sono state avvertite anche in altri comuni dell’area flegrea e nella fascia occidentale della provincia di Napoli. Numerose le segnalazioni sui social network da parte dei cittadini, che raccontano di lampadari oscillanti, finestre tremate e boati precedenti alla scossa.

Al momento non risultano danni gravi a persone o edifici, ma sono in corso le verifiche da parte della Protezione civile e dei vigili del fuoco. Le autorità stanno monitorando la situazione, anche alla luce della continua attività sismica legata al fenomeno del bradisismo che interessa l’area dei Campi Flegrei.

La paura resta alta tra i residenti, già abituati negli ultimi mesi a frequenti sciami sismici. Il terremoto di questa mattina, tuttavia, è stato percepito in modo particolarmente netto per la sua intensità e per l’orario, che ha colto la popolazione nel sonno.

Gli esperti invitano alla prudenza e ricordano di seguire le indicazioni della Protezione civile in caso di nuove scosse.

“È stata forte. Abbiamo appena avvertito una forte scossa sul nostro territorio. Ho disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di Bacoli. E, contestualmente, la verifica di tutte le strutture scolastiche. Siamo in strada per verificare eventuali danni“. E’ quanto affermato dal di Bacoli.