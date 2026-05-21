Friedrich Merz propone che l’Ucraina venga affiliata all’Unione Europea, prima della sua adesione a pieno titolo

AgenPress. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone che l’Ucraina venga affiliata all’UE, poiché la piena integrazione del Paese nel blocco richiederà tempo, come spiega in una lettera ai leader europei.

“È ovvio che non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti i numerosi ostacoli, nonché le complessità politiche inerenti alle procedure di ratifica”, afferma Merz. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di “membro associato”, quale “passo decisivo” prima della sua adesione a pieno titolo.

Nella sua lettera, indirizzata tra gli altri al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Merz descrive in dettaglio come potrebbe essere definito questo status di “membro associato”.

Secondo lui, questo status consentirebbe all’Ucraina di partecipare ad alcune riunioni del Consiglio europeo, che riunisce i capi di Stato e di governo dell’UE, di avere un commissario europeo senza portafoglio, nonché eurodeputati senza diritto di voto. Propone inoltre che gli Stati membri dell’UE assumano un “impegno politico” per attuare la clausola di mutua assistenza dell’Unione nei confronti dell’Ucraina, “con l’obiettivo di creare una garanzia di sicurezza sostanziale”.

La proposta di Merz rappresenta un tentativo di trovare una soluzione intermedia tra un’adesione rapida e l’attuale status dell’Ucraina come paese candidato.

«La mia proposta riflette la situazione particolare dell’Ucraina, un paese in guerra. Contribuirà a facilitare i colloqui di pace in corso, nell’ambito di una soluzione di pace negoziata», sottolinea Merz, aggiungendo che ciò è «essenziale non solo per la sicurezza dell’Ucraina, ma anche dell’intero continente».

L’Ucraina ha ottenuto lo status di paese candidato all’adesione all’UE nel dicembre 2023, ma i negoziati si sono poi bloccati a causa del veto dell’Ungheria guidata dal Primo Ministro Viktor Orbán. La vittoria di Peter Magyar alle elezioni del 12 aprile cambia la situazione e la Germania, come la maggior parte degli altri paesi dell’UE, spera che questi negoziati possano iniziare ufficialmente, sebbene siano già in corso colloqui informali con Kiev.

Nella sua lettera, Merz afferma di voler discutere le sue proposte con altri leader europei. “Il mio obiettivo sarebbe quello di raggiungere rapidamente un accordo e di istituire una task force per definire i dettagli”.