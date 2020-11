AgenPress. “La nostra apertura è dovuta al bene per l’Italia e per gli Italiani, non possiamo permettere che la situazione continui così!

È da Marzo che avanziamo proposte concrete che non mai state prese in considerazione, siamo qui non per obbedire ma per contribuire attivamente, la manovra economica deve essere scritta insieme prendendo in considerazione le nostre proposte. Non staremo a guardare. Il Paese merita di più.”

Lo dichiara l’On Antonio Martino (Forza Italia).