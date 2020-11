Calabria. Gino Strada, tandem con Gaudio non esiste. Tutto ancora da definire

AgenPress – “Apprendo dai media che ci sarebbe un tandem Gaudio-Strada a guidare la sanità in Calabria. Questo tandem semplicemente non esiste.

Ribadisco di aver dato al Presidente del Consiglio la mia disponibilità a dare una mano in Calabria, ma dobbiamo ancora definire per che cosa e in quali termini”.

Lo precisa Gino Strada in una lettera aperta su Facebook.