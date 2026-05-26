Venezia, Ostellari: “Altro che spallata: i veneziani scelgono il centrodestra”

AgenPress. “La vittoria di Simone Venturini a Venezia è un segnale politico chiaro. I cittadini hanno premiato un progetto amministrativo credibile, fatto di presenza sul territorio, capacità di decidere e attenzione concreta ai bisogni della città.

C’è chi, a sinistra, immaginava una “spallata” politica. Ancora una volta sono stati i cittadini a riportare tutti alla realtà, premiando il buon governo e la serietà amministrativa.

Il centrodestra unito dimostra che quando mette al centro i territori, il buon governo e persone credibili, i risultati arrivano. Per la Lega questo risultato ha un valore importante: radicamento, presenza e ascolto delle comunità restano la nostra forza.

Buon lavoro a Simone Venturini, alla nuova amministrazione e a tutta la squadra che guiderà Venezia con responsabilità e visione.”

Così Andrea Ostellari, Sottosegretario alla Giustizia.