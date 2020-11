Polonia, Baldassarre (Lega): inaccettabile che Ue promuova campagne contro Stati sovrani

AgenPress. “Oggi la Polonia, domani l’Italia o qualche altro paese. Il Parlamento Europeo, ancora una volta sotto scacco della sinistra, strumentalizza una sentenza di un tribunale costituzionale polacco per fare un’ingerenza senza precedenti nelle competenze nazionali di uno Stato membro, non solo in materia di aborto ma anche, con il pretesto dei ‘valori europei’, su numerosi altri temi di competenza nazionale, per i quali l’Ue dovrebbe rispettare la sovranità nazionale e quanto espresso dagli elettori.

Anziché entrare nel merito della sentenza della corte polacca, il provvedimento si trasforma in un atto di accusa politico contro un Governo che non rientra nelle grazie di Bruxelles. Non possiamo accettare una risoluzione così strumentale come quella proposta all’Europarlamento, che di fatto promuove campagne abortiste e definisce l’aborto un diritto umano. Dalle istituzioni europee ci aspettiamo più rispetto e attenzione per tematiche così delicate, sostenute da adeguate campagne di prevenzione e sensibilizzazione a tutela della famiglia”.

Così in una nota Simona Renata Baldassarre, europarlamentare della Lega.