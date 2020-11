Usa. Biden si frattura il piede destro mentre gioca con il suo cane Major

AgenPress – Joe Biden si è rotto il piede destro mentre giocava con Major, uno dei suoi pastori tedeschi. Lo rivela la Tac cui Biden si è sottoposto presso il Delaware Orthopaedic Specialists, dopo una iniziale radiografia che non mostrava segni di rottura. Accompagnato da un lungo corteo di auto nere, il presidente più anziano a insediarsi alla Casa Bianca, 78 anni la scorsa settimana, dovrà indossare per diverse settimane il tutore a stivale.

“Le radiografie iniziali non hanno mostrato alcuna frattura evidente, ma il suo esame clinico ha garantito immagini più dettagliate”, ha detto domenica il dottor Kevin O’Connor. “La TAC di follow-up ha confermato le fratture (piccole) dell’attaccatura dei capelli delle ossa cuneiformi laterali e intermedie del presidente eletto Biden, che si trovano nella parte centrale del piede. Si prevede che probabilmente richiederà uno scarpone da passeggio per diverse settimane”.

Domenica scorsa, l’ufficio di Biden ha annunciato che sarebbe stato visitato da un ortopedico “per un’abbondanza di cautela” dopo che si era storto la caviglia giocando con il cane.

Domenica sera, il presidente Donald Trump ha twittato : “Guarisci presto!”

Biden, che ha festeggiato il suo 78 ° compleanno il 20 novembre, è destinato a diventare il presidente più anziano della storia degli Stati Uniti.

Durante la campagna, la campagna di Biden ha rilasciato un riassunto della storia medica di Biden , che ha mostrato che l’ex vice presidente era in buona salute e in forma per la presidenza.

Il comunicato includeva i risultati di un esame fisico di O’Connor, medico di base di Biden dal 2009 e direttore della medicina esecutiva presso The George Washington Medical Faculty Associates.

O’Connor ha scritto che Biden è “un maschio sano, vigoroso, di 77 anni, idoneo a svolgere con successo i doveri della Presidenza”.

La famiglia Biden ha due cani , Major e Champ, entrambi pastori tedeschi.