Botta e riposta Buffagni-Gasparri. Con te “nun se po’ fa”. Replica: “tornerai presto nell’oblio”

AgenPress – “Il Movimento è entrato nei palazzi sfondando quelle porte, quelli con cui stavamo al governo prima e quelli con cui stiamo al governo ora non ci volevano. Dobbiamo avere la responsabilità di non dimenticarlo o altrimenti diventiamo uguali agli altri, però io non voglio stare al governo con Gasparri eh, nun se po’ fa, lo dico in maniera chiara”. Lo dice il viceministro al Mise Stefano Buffagni in un video su Fb.

“Quando qualcuno anche nei nostri partner di governo ha cominciato a fare l’occhiolino con quel mondo lì io dico “state sereni, tenetevi Gasparri, coccolatevelo”. Per quanto ci riguarda lui e Berlusconi stanno a casa loro e ciò deve essere chiaro nel Movimento”.

Non si è fatta attendere la risposta. “Buffagni fa bene a dire che non vuole stare al governo con me. Io con uno come lui e con tutti i grillini non prenderei neanche un caffè, come si diceva un tempo”, dice Maurizio Gasparri. “A Buffagni non ho mai rivolto la parola. loro sono quelli di Morra, quelli di Casaleggio junior, da quanto leggiamo indagato per i fondi della Philip Morris. Sono quelli dell’ignoranza e dell’incompetenza. Buffagni e company sono la vergogna d’Italia e presto spariranno nell’oblio del nulla da dove sono venuti”.

Immediata la replica. “Io vengo da una famiglia normale, modesta ed onesta, sto facendo il portavoce nelle istituzioni con i voti dei cittadini e quando non lo farò più tornerò a fare il mio lavoro da commercialista con grande orgoglio. Un’emozione, quella di lavorare, che il politico da 30 anni Gasparri non ha mai provato!”.