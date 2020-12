M5S. Uscita europarlamentari. Di Battista, “è un errore”. Cioffi: “lascino Parlamento Ue”

AgenPress – “Questa vostra scelta mi dispiace” e “per me è un errore”. Così Alessandro Di Battista commenta la decisione di 4 europarlamentari europei del Movimento di lasciare il gruppo. Di Battista scrive sotto il commiato di Ignazio Corrao su Fb dove gli ricorda di aver “tante volte” espresso la sua contrarietà ad abbandonare : “Sei una persona per bene e sei un amico e per me l’amicizia così come la riconoscenza è un grande valore. É stato un onore aver fatto battaglie e migliaia di km insieme a te… Ad ogni modo è la tua vita. In bocca al lupo”.

“Prendiamo atto con dispiacere della decisione di lasciare il Movimento 5 Stelle presa oggi da quattro europarlamentari. A questo punto ci aspettiamo che facciano anche il passo successivo, le dimissioni dal Parlamento europeo”, replica il senatore Andrea Cioffi, vicepresidente vicario del M5s al Senato.

“E’ questo uno principio che nel Movimento abbiamo sempre sostenuto e spiegato ai nostri elettori: se vieni eletto come portavoce dei cittadini che votano 5 Stelle, non puoi occupare quel posto sotto altre bandiere. Le loro mancate dimissioni sarebbero un vero tradimento del mandato elettorale, tanto più se a farlo sono proprio coloro che in queste ore giustificano la loro scelta con richiami a ideali abbandonati”.