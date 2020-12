Turismo, Fapi: “Programmare un piano di rilancio”

AgenPress. “Le imprese turistiche e ricettive subiranno ancora nuove perdite di fatturato a causa delle restrizioni che scatteranno durante le festività natalizie. La pandemia ha messo in ginocchio tante strutture e lasciato senza lavoro migliaia di operatori.

Dal Governo ci attendiamo un piano di investimenti per il rilancio turistico da mettere in campo a partire dalla prossima primavera, quando con l’arrivo del vaccino, potranno giungere in Italia anche i visitatori stranieri. E’ necessario quanto prima avviare un tavolo di confronto tra associazioni di categoria, regioni e Governo per programmare una strategia di rilancio e ripresa degli investimenti”.

Lo dichiara il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.