Immacolata. Papa Francesco all’alba in Piazza di Spagna

AgenPress. Il Papa si è recato questa mattina alle 7.00 davanti alla statua mariana in Piazza di Spagna per un atto di venerazione in forma privata. Ha deposto un mazzo di rose bianche alla base della colonna dove si trova la statua della Vergine.

La sua preghiera non è stata accompagnata, come tradizionalmente avviene in questa occasione, dalla compagnia della folla. Il Pontefice si è recato in questo orario inusuale in piazza di Spagna, e non nel pomeriggio, a causa della situazione di emergenza sanitaria e al fine di evitare ogni rischio di contagio provocato da assembramenti.

Prima di rientrare in Vaticano ha raggiunto la Basilica di Santa Maria Maggiore dove ha pregato davanti all’icona di Maria Salus Popoli Romani e celebrato la Messa nella Cappella del Presepe.

Lo riferisce il direttore della Sala stampa vaticana Bruni.