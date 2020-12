“Il pane e le rose” – Tra flash mob, sospensione delle udienze e sciopero della fame, la rabbia dei magistrati onorari

AgenPress. Il 5 dicembre mattina, davanti ai Tribunali di Palermo e di Milano ha avuto avvio una inedita forma di protesta dei Magistrati Onorari. Fermi e distanziati, con una rosa rossa in mano, hanno manifestato solidarietà e vicinanza ai colleghi di Palermo e Milano, che si sono sospesi dalle funzioni per protestare contro il totale abbandono cui la Magistratura Onoraria è condannata anche in periodo di Covid, senza tutele per la salute e senza alcun supporto economico per chi si trovi, per malattia o quarantena, a non poter prestare servizio e dunque a non percepire il già misero gettone di presenza.

Vincenza Gagliardotto e Sabrina Argiolas, giudici onorari presso il Tribunale di Palermo, stanno portando avanti uno sciopero della fame giunto oggi al nono giorno, per chiedere al Ministro Bonafede di intervenire e sanare l’incivile e inaccettabile condizione dei magistrati onorari. Non hanno ottenuto alcuna risposta ma intendono insistere nella protesta anche ponendo a rischio loro salute, e hanno dichiarato che proseguiranno con lo sciopero “finché non arriveranno le ambulanze”.

Si è unita a loro, nel giorno della festa dell’Immacolata, la vice procuratrice onoraria Giulia Bentley, che aveva già preannunciato le proprie intenzioni ma ha dovuto attendere l’esito di alcuni esami e l’autorizzazione del medico curante, essendo ella reduce da un percorso curativo per malattia oncologica.

Che il Ministro, così sollecito nel rivendicare anche sui socials quelli che ritiene buoni risultati della sua gestione, taccia di fronte ad una situazione del genere e di fronte alla disperata richiesta di giustizia di tre magistrati, peraltro nella sua Sicilia, è cosa che si preferisce non commentare perché parla da sola.

Non tacciono invece i tanti magistrati onorari in tutta Italia che col solo passaparola stanno organizzando una serie di flashmob per rivendicare “il pane e le rose “e per offrire solidarietà alle due colleghe in sciopero della fame e ai colleghi di Palermo e Milano che per protesta si sono autosospesi dalle funzioni.

Il flashmob si ispira al cd. sciopero del pane e delle rose (bread and roses in inglese) dei lavoratori dell’industria tessile, svoltosi nel 1912 a Lawrence. Retribuzione e tutele, queste le richieste. Chiederle allo Stato, quale datore di lavoro, non nel 1912 ma nel 2020, è un fatto che dovrebbe indignare non solo i diretti interessati, ma tutti gli italiani.

Ci giungono in queste ore notizie di altri magistrati onorari che intendono unirsi allo sciopero della fame delle colleghe, e di altre sedi giudiziarie in cui si intende aderire all’autosospensione dalle attività d’udienza.

Che una categoria come quella dei magistrati onorari, che opera quotidianamente in uffici aperti al pubblico svolgendo attività ben visibili e certamente non marginali, sia costretta a proteste così eclatanti, induce a riflettere sulla stessa qualità della nostra democrazia. Le richieste di applicare le leggi non vengono prese in considerazione, le minacce della Commissione Europea di avviare una procedura d’infrazione sono ignorate, le sentenze favorevoli ai magistrati onorari vengono interpretate dal Governo in senso contrario.

Il fatto che persino i giudici siano costretti a protestare sotto la pioggia di Milano e sotto il sole di Palermo per avere qualche chances di suscitare attenzione, è una cosa che dovrebbe ferire al cuore tutti i guardiani della democrazia.

Come associazione Assogot “non possiamo più tacere” ci piacerebbe in occasione dei flashmob i passanti si unissero ai nostri colleghi che davanti ai Palazzi di Giustizia chiedono il pane e le rose, che i magistrati di carriera con i quali lavoriamo fianco a fianco uscissero dai tribunali e manifestassero la loro solidarietà, che finalmente il Ministro Bonafede, finora isolato nella sua “turris eburnea”, il Presidente Conte, il Presidente della Repubblica, pronunciassero parole giuste su quella che è un’autentica vergogna nazionale, e facessero in modo che alle parole seguano i fatti.

Cittadini, portate anche voi una rosa rossa dinanzi ai tribunali, per difendere la democrazia e i diritti.

I vostri.

IL DIRETTIVO ASSOGOT

L’associazione AssoGOT è stata costituita a Catania il 2.11.2019 con il fine di valorizzare e tutelare i GOT (Giudici Onorari di Tribunale), figura prevista dall’articolo 106 della Costituzione. Opera in tutta Italia attraverso una presidente, i 16 membri del direttivo nazionale, i coordinatori nominati presso decine di tribunali e centinaia di iscritti. Rappresentanti dell’associazione siedono anche nei Consigli Giudiziari di Milano, Bari, Campobasso, Messina. Ha dato vita a diverse iniziative, dalla petizione on line “giudici senza giustizia”, alla pubblicazione di numerosi articoli, lettere aperte ed interventi, ad interlocuzioni formali con le istituzioni parlamentari e governative, alla formulazione di interrogazioni parlamentari, articolati normativi ed emendamenti, in parte recepiti (art 8bis comma 1a D.L 162/2019 conv. con mod. dalla l. n. 8/2020).Con sentenza del 20.10.2020 il TAR Emilia l’ha dichiarata associazione nazionale esponenziale degli interessi collettivi della categoria dei giudici onorari.