Regione Veneto. Lettera aperta all’Ass. Manuela Lanzarin. Garantire assistenza totale ai bambini disabili nei centri esttivi

AgenPress. Gentilissima assessore alle politiche sociali della Regione Veneto Manuela Lanzarin, apprendo dai media locali che i bambini disabili non possono frequentare i centri estivi per tutto l’arco della giornata come invece possono fare i loro compagni.

Ridurre le ore di assistenza specializzata per i bambini disabili che ne hanno bisogno è una cosa veramente ignobile e indecente.

Riusciamo ad andare sulla luna e su Marte e poi non riusciamo garantire la totale copertura delle ore di assistenza a dei bambini che ne hanno bisogno per poter vivere in pieno ed in modo dignitoso la propria vita, ma stiamo scherzando?

Se in Regione Veneto e in aulss7 Pedemontana non avete i soldi per garantire la copertura delle ore totali di assistenza per questi bambini, chiamate il ministro dell’Economia Giorgetti e presentando una vostra relazione chiedete i soldi necessari affinché tutti i bambini possono divertirsi e stare con i propri amici secondo le proprie modalità relazionali e comunicative.

La copertura economica presso il ministero dell’Economia c’è, e se non c’è il ministro farà richiesta alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Se invece i motivi sono di altro genere la pregherei di intervenire con rapidità affinché questa situazione si risolva per il meglio.

Come sempre le ribadisco che non la lascio sola anche in questa nuova battaglia. Rimango in attesa di una sua risposta scritta su come intende procedere per risolvere tale questione.

Desidero esprimere la mia vicinanza ai bambini, alle loro famiglie che stanno vivendo questa piacevole e ingiusta situazione.

Luca Faccio