Giulio Regeni. Genitori: Conte e Di Maio cosa stanno facendo per la verità? Noi traditi

AgenPress – “La stampa ‘buona’ lavori sull’Egitto, racconti l’Egitto, così aiutiamo anche popolo egiziano. Fate giornalismo investigativo, chiedete ai politici ‘cosa state facendo?’, “presidente Conte che sta facendo per la verità su Giulio? E il ministro degli Esteri Di Maio? I rapporti bilaterali con l’Egitto sono divenuti sempre più un’amicizia”. Così Paola Regeni, madre di Giulio, in collegamento video con la conferenza stampa alla Camera.

Traditi dallo Stato? “Non abbiamo nessun elemento per aver cambiato idea. Auspichiamo un cambio di rotta che però non si intravede all’orizzonte, pur con le parole di circostanza vicinanza e solidarietà per trovarla nei fatti. Chiediamo che questo si possa vedere nei fatti oltre che nelle parole”, ha detto Claudio Regeni a chi gli ha chiesto avesse cambiato idea rispetto ad una loro passata affermazione in cui i familiari dicevano di essere stati traditi dallo Stato.

Da quando nel 2017 è stato rinviato l’ambasciatore italiano durante il governo Gentiloni “uno degli scopi era la ricerca di verità e giustizia per nostro figlio Giulio. Purtroppo questo punto è stato messo in secondo piano dando priorità alla normalizzazione dei rapporti tra Italia ed Egitto e a sviluppare i reciproci interessi in campo economico, finanziario e militare, vedi la recente vendita delle fregate, e nel turismo, evitando di affrontare qualsiasi scontro. L’atteggiamento dell’ambasciatore Cantini è una chiara dimostrazione di tutto ciò”, ha detto ancora chiedendo di “richiamare in Italia l’ambasciatore”.